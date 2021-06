Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi évoque la situation et l’avenir de son directeur sportif, Leonardo.

Le boss du PSG a tenu à soutenir son directeur sportif et souhaite le féliciter pour le travail qu’il réalise depuis son arrivée à la tête de la direction sportive. « De la discipline, notamment pour l’équipe. Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l’effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters. N’oublions pas que lui aussi a joué ici, il aime le club et il a initié le projet avec nous. J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui. » A-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à « l’Equipe. »