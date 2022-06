Nasser Al-Khelaïfi n’est pas du tout tendre avec le patron de la Liga espagnole Javier Tebas. Il n’apprécie pas ses propos et lui répond très simplement.

Dans ‘Marca’, le président du Paris Saint-Germain a été très cash avec Javier Tebas. « Qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne. Notre style est de ne pas nous mêler des affaires des autres clubs, des autres ligues ou fédérations. Ce n’est pas notre style. Mais je n’accepterai pas que d’autres nous donnent des leçons. » »Je me fiche de ce qu’il dit, la vérité, on en parle depuis des années. Nous avons un projet de football à construire et nous allons continuer. Nous ne sommes pas inquiets, pas plus que tout ce qui sort dans les médias, parce que nous ne pouvons pas perdre notre temps avec tout ce qui sort », a terminé le dirigeant qatari.