Le patron du Real Madrid est revenu sur l’épisode de cet été et la fameuse offre à 200 millions d’euros pour Kylian Mbappé.

Désireux d’acheter Kylian Mbappé dès l’été dernier, le Real Madrid était même allé jusqu’à aligner 200 millions d’euros sur la table. Une offre refusée par le Paris Saint-Germain, qui avait ensuite annoncé par l’intermédiaire de Leonardo n’avoir jamais aperçu la couleur de cet argent. Ce mardi au cours d’une assemblée générale des Socios pour évoquer les projets à venir, le président madrilène Florentino Perez a bien confirmé que les Merengues avaient émis une offre de 200 millions d’euros au PSG pour l’attaquant français. Visiblement pas suffisante pour convaincre son homologue Nasser al-Khelaïfi.

« Nous devons remplir nos objectifs et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs. Mais vous devez être prêt à les payer. Maintenant, vous donnez 200 millions et ils ne vous les vendent pas… Quand ils terminent leur contrat, c’est mieux, mais en ce moment il y a une folie des clubs qu’ils viennent d’états et qu’ils ne vous vendent pas leurs joueurs. Je me bats parce que la gestion est ce qui compte le plus, pas l’argent qu’ils vous donnent de l’extérieur. (…) Le football doit être construit grâce aux mérites et les ressources dont vous disposez. Et vous devez garder les principes de l’UE, de la solidarité, de la compétition et du fair-play. Nous devons le mettre en ordre et je vais me battre pour cela !«