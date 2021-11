Voici les compositions d’équipe probables pour le match de la 14e journée de Ligue 1 entre le PSG et le FC Nantes (samedi 17h, Amazon Prime Vidéo).

Tenus en échec par Strasbourg (2-2) avant la trêve internationale, les Nantais devront réaliser un véritable exploit demain pour s’imposer au Parc des Princes. Pour l’occasion, Antoine Kombouaré pourra compter sur le retour de Ludovic Blas, mais pas sur le Nigérian Moses Simon, touché à la cuisse.

En face, les deux Argentins Angel Di Maria et Lionel Messi devraient être titulaires aux côtés de Kylian Mbappé. Privé du choc face à l’Argentine (0-0) cette semaine, Neymar n’est pas à 100% et il devrait débuter la rencontre sur le banc. En défense, Mauricio Pochettino devra improviser alors que Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos sont tous les trois forfaits.

Les compositions d’équipe probables :

PSG : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat – Danilo Pereira, Wijnaldum, Gueye – Di Maria, Messi, Mbappé

FC Nantes : Lafont – Appiah, Castelletto, Girotto, Da Silva – Chirivella, Cyprien – Coco, Blas, Kolo Muani – Coulibaly