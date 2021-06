Jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Kenny Nagera a joué quelques bout de matchs avec le club de la capitale cette saison. Le gamin de 19 ans est même honoré d’avoir pu évoluer avec Neymar et Mbappé.

Dans une interview accordée à « Onze Mondial », Nagera se confie et raconte cette expérience unique avec deux des meilleurs joueurs au monde. « Ils sont spéciaux ! Ce sont de très grands joueurs. Je ne sais pas comment les décrire, il faut voir et vivre le truc pour comprendre. Je m’inspire énormément d’eux, il n’y a que ça à faire. Je les regarde et franchement, ils réalisent des trucs de fou. C’est impressionnant. Ils ont des qualités hors du commun. »

Avant de conclure et dévoiler une petite anecdote : « On a déjà fait un petit jeu, j’étais en pointe, Neymar à gauche et Mbappé à droite. Franchement, c’était beau à vivre. Je faisais des appels, je recevais des beaux ballons. Parfois, je ne faisais même pas l’appel et ils me mettaient le ballon. Du coup, ils me reprenaient et me disaient ce que j’aurais du faire. » Les deux stars apprécieront.