Hier soir le Paris Saint-Germain a remporté un match capital dans l’optique à la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Une victoire 1-0 sur un penalty généreux de Neymar.

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur allemand Julian Naglesmann est revenu sur cette défaite et critique l’arbitrage qui selon lui n’a pas été au niveau de la Coupe d’Europe. Il était remonté devant les médias.

« Je ne comprends pas pourquoi on a sifflé ce penalty. C’est une grosse erreur d’arbitrage, il n’y avait aucun contact. Nous ne pouvons pas vraiment nous critiquer car nous avons bien joué. J’ai rarement vu une équipe aussi dominatrice face au Paris Saint-Germain. Le premier but a naturellement aidé Paris. Nous savions à quel point ils étaient dangereux en contre-attaque. Nous aurions pu égaliser après la pause, et nous avons eu de belles opportunités par la suite. Le PSG n’a pas eu d’occasions et nous avions de meilleures situations. Nous aurions mérité d’obtenir au moins un point car nous étions la meilleure équipe. » Grâce à cette victoire étriquée, le club de la capitale revient à égalité de points avec son adversaire du soir dans ce groupe H.