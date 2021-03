Aujourd’hui entraîneur du FC Nantes et ancien du Paris Saint-Germain, Antoine Kombouaré évoque la fin de championnat et le titre de champion de France qui va sa jouer entre Lille, Paris et Lyon.

A ce petit jeu, le coach des Canaris est prêt à parier sur un nouveau titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. « Monaco a pris un point, Lille a pris un point, Lyon a pris un point et le PSG 0 ce soir. Selon mes calculs, il reste 27 points à prendre et le PSG a seulement trois longueurs de retard sur Lille. Donc oui tout est possible et le PSG a largement la place de remporter ce championnat. Et si je dois faire parler mon coeur, oui je souhaite que Paris soit champion, en tout cas ils ont les armes pour. » A-t-il expliqué en conférence de presse arès le match.