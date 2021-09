Parti se refaire une santé du côté du Bayer Leverkusen, l’ancienne pépite du PSG brille en Allemagne depuis son arrivée. Questionné sur son départ de la capitale française, Moussa Diaby est clair, il ne regrette pas.

« Regret d’être parti ? Non jamais. Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c’était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu’il faut partir pour revenir plus fort.

Pourquoi ne pas revenir au PSG avec un statut différent ? », a assuré le Moussa Diaby au micro de L’Equipe.