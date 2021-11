Daniele Orsato est nommé arbitre du match de Ligue des champions mercredi soir à partir de 21 heures entre Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Ce lundi, l’UEFA a annoncé que l’arbitre italien sera au sifflet de ce choc du groupe A entre les joueurs de Pep Guardiola et ceux de Mauricio Pochettino. Un match très important entre le champion d’Angleterre et le finaliste de la Ligue des champions il y a deux saisons. Monsieur Orsato est un arbitre très expérimenté et assister par Alessandro Giallatini et Fabiano Preti. Luca Pairetto sera le quatrième arbitre. Enfin, Marco Di Bello et Maurizio Mariani officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.