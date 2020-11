Eric Rabesandratana est complètement sous le charme de Moise Kean, attaquant du PSG prêté cette saison par Everton. Le consultant compare même le joueur à Edinson Cavani.

« Moise Kean, c’est vraiment la bonne pioche, même si je n’ai pas envie de parler trop vite pour le griller. Mais j’aime vraiment bien sa mentalité. Il a le sens et le goût de l’effort, il a le sens du collectif. C’est plutôt positif. Il propose des solutions tout le temps à ses partenaires par sa recherche de passe, par ses déplacements. Moise Kean est vraiment intéressant. Franchement, j’aime beaucoup », a indiqué le consultant de France Bleu.

Avant de poursuivre : « A la perte du ballon, il se met tout de suite à défendre. Il me rappelle un peu Edinson Cavani dans la mentalité et l’effort. Je lui souhaite de marquer autant de buts. Je pense qu’il est dans le vrai. On va scruter les prochains matches pour voir s’il conserve cette régularité, ce qui est le plus important au haut niveau. Kean va installer une concurrence naturelle avec Icardi, qui va devoir faire des efforts. C’est bien pour l’équipe. Malheureusement, on n’a pas d’option pour l’acheter au terme du prêt. »