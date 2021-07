Etienne Moatti a du mal à comprendre la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a recruté Gianluigi Donnarumma lors de ce mercato estival.

Journaliste de « l’Equipe » il s’est confié et trouve que la direction du PSG n’a pas fait le bon choix en recrutant le récent champion d’Europe avec l’Italie. Il trouve que ce n’est pas bon vis-à-vis du gardien titulaire Keylor Navas. « Ils n’ont pas le même gabarit mais ils ont à peu près le même profil. Ils ont les mêmes qualités et petits défauts. Ils sont tous les deux très forts sur leur ligne avec des arrêts et réflexes incroyables. Ils vont très vite au sol avec une bonne concentration. Ils ont les mêmes défauts, mais je trouve que Donnarumma en a plus dans le jeu au pied. Même sur cet Euro où il est remarquable, je trouve que dans le jeu au pied il est parfois inquiétant et dans les relances il est assez imprécis. Mais surtout, je trouve que Navas s’est installé dans la durée comme un gardien de classe mondiale. » A-t-il lancé.