Latéral gauche du Paris Saint-Germain, Mitchel Bakker est revenu sur son avenir en France et se pose quelques questions sur les ambitions du club parisien.

« Nous allons nous asseoir autour d’une table et nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets de Paris. Aujourd’hui, je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison. » A-t-il annoncé dans une interview accordée à « The Telegraaf. » Rappelons que Bakker est toujours sous contrat jusqu’en 2023.