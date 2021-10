Johan Micoud évoque le match de Kylian Mbappé hier soir face à l’équipe de Belgique en demi-finale de la Ligue des nations.

Sur L’Équipe TV, le consultant a rendu hommage au bon match de la star du Paris Saint-Germain qui a même inscrit le but égalisateur des Bleus sur penalty durant la rencontre. « Moi, je l’ai trouvé très intéressant parce que son jeu était très varié. Il n’y avait pas que du Mbappé en vitesse et comme on a l’habitude de voir. J’ai trouvé qu’il avait joué en appui, il a joué dans des petits périmètres. Le but qu’il amène, c’est avec un passement de jambes qui sur ce coup est décisif et qui déséquilibre vraiment l’adversaire. »

Avant de poursuivre : « J’ai trouvé qu’il avait un jeu très varié. Contre City, je l’avais aussi trouvé intéressant où il faisait des appels pour le collectif et je l’avais trouvé très bon collectivement. Là face à la Belgique, il y avait un mix de tout. Je trouve qu’il a été collectif, il a été individuel dans les moments où il a fallu l’être. »