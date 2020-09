Les joueurs du PSG sont la cible de toutes les critiques après que certains d’entre eux (qui ont passé des vacances à Ibiza après la Ligue des Champions)aient été testés positifs au coronavirus. Loin de les accabler, le président de Montpellier Laurent Nicollin a lui pris leur défense.

“C’est tellement facile de critiquer. Le virus circule et on l’attrape dans la rue ou n’importe où. On n’est pas à l’abri de faire un repas de famille à la maison ou une grillade. Trois jours après, la moitié des gens ont chopé le virus car le petit-neveu est sorti la veille. Il faut arrêter de voir la vie plus blanc que blanc.” a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Midi Libre.