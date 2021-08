D’après certaines informations, Lionel Messi aura un salaire légèrement supérieur à celui de Neymar au PSG.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi pourrait finalement s’engager du côté du Paris Saint-Germain cet été alors que le FC Barcelone a rompu les négociations avec le joueur en raison d’obstacles financiers et structurels. D’après les informations de L’Equipe, le club de la capitale serait prêt à offrir un contrat de trois ans, plus une en option, et 40 millions d’euros de salaire net annuel au sextuple Ballon d’Or. Si Lionel Messi accepte, il deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé du PSG, devant Neymar qui empoche environ 36 millions d’euros par saison.

Cette opération, qui semblait totalement utopique il y a quelques semaines, semble de plus en plus probable, notamment grâce à l’assouplissement provisoire du fair-play financier en raison de la pandémie de Covid-19. Toujours selon L’Equipe, une réunion est prévue ce dimanche entre les dirigeants du PSG et l’entourage de la Pulga pour négocier les derniers détails du contrat. Affaire à suivre…