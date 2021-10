Dominique Séverac qui suit de près les performances du Paris Saint-Germain milite pour que Lionel Messi monte sur le podium du Ballon d’Or dans quelques semaines.

« Moi je sors Cristiano Ronaldo du podium. Je ne vois pas en quoi sa saison est bonne et même lui, l’a sanctionné d’un départ de la Juventus Turin. Ça ne veut pas dire qu’il n’est pas bon. Sur le podium, il faut qu’il y ait Messi, ce n’est pas possible autrement. Il faut aussi Karim Benzema et après Robert Lewandowski. » Lance le journaliste sur le plateau de « l’Equipe du Soir. »