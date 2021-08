À peine arrivé à Paris, Lionel Messi pourrait bientôt s’installer à Bougival avec sa famille, non loin de la maison de son ami Neymar.

Arrivé à Paris, Lionel Messi retrouvera bientôt son ami Neymar sur les pelouses de Ligue 1. Mais avant, les deux anciens Barcelonais pourraient rapidement devenir voisins. Actuellement, l’Argentin et sa famille logent au luxueux hôtel Le Royal Monceau, en attendant de trouver une maison. D’après les informations du Mundo Deportivo, Messi, sa compagne et leurs trois enfants devraient prochainement s’installer dans le village de Bougival, où réside Neymar. Situé à seulement 10 minutes du Camp des Loges, ce village d’à peine 9 000 habitants permettrait à la Pulga d’offrir un foyer plus sûr à sa famille.

Le Brésilien Neymar habite aujourd’hui dans une sublime demeure de 1 000 mètres carrés avec cinq étages, un ascenseur, une piscine intérieure et un demi hectare de jardin. Le tout pour une valeur avoisinant les 6,5 millions d’euros.