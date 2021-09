Bien décidé à remporter la Ligue des champions cette année, le PSG a sorti les grands moyens avec un mercato estival qui mérite déjà sa place au Panthéon.

Depuis l’arrivée du Qatar le Paris Saint-Germain est habitué à animer la période des transferts, mais cette année Nasser al-Khelaïfi et Leonardo se sont encore surpassés. Bien aidé par la levée des restrictions liées au fair-play financier, le club de la capitale a dépensé, certes, mais pas sans compter. Au total, le PSG n’aura déboursé « que » 70 millions d’euros d’indemnités de transfert pour faire venir Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Ce mardi, le club français a également payé 7 millions d’euros pour obtenir le prêt – avec une option d’achat de 40 M€ – de son penchant à gauche, le jeune Portugais Nuno Mendes.

Mais en plus de ses deux arrivées, le PSG a signé gratuitement Georginio Wijnaldum (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et Lionel Messi (FC Barcelone), tous en fin de contrat. Le dernier cité restera peut-être le plus gros transfert de l’histoire du football, le sextuple Ballon d’Or quittant son club de cœur après 21 ans. Un transfert qui, comme celui du capitaine emblématique du Real Madrid ou du meilleur joueur de l’Euro 2021, prouve un peu plus les ambitions en Ligue des champions du Paris Saint-Germain.

En plus de ces 6 nouveaux visages, tous aussi impressionnants les uns que les autres, on ne peut pas passer à côté du feuilleton Kylian Mbappé. Car si le Français souhaite toujours rejoindre le Real Madrid, il sera bien aligné aux côtés de Messi et Neymar cette saison à Paris. Et au vue de sa prestation du week-end dernier face à Reims (2 buts), Mbappé est bien parti pour réaliser une saison d’adieu hors normes. Bref, il est difficile de trouver un défaut à ce mercato du PSG, si ce n’est du côté des départs où le club n’a pas réussi à dégraisser comme il le souhaitait.