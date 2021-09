Comme beaucoup d’observateurs, David Ginola se pose des questions sur l’unité dans le vestiaire parisien après l’arrivée de Lionel Messi et le transfert avorté de Mbappé au Real Madrid.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, David Ginola est revenu sur le mercato XXL du Paris Saint-Germain. Excité à l’idée de voir le sextuple Ballon d’Or évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, l’ancien de la maison souhaite également bonne chance à Mauricio Pochettino avec la gestion des egos de ces trois superstars du football.

« L’effet d’annonce est superbe. Mais voir aussi rentable que ce qu’il a pu être au Barça, j’en doute. A 34 ans, il est plus sur la fin que sur le début. D’autres clubs misent sur des joueurs d’avenir. Maintenant, il reste à prouver. Il sera jugé sur ses statistiques. Chaque fois qu’il va se déplacer, les défenseurs adverses vont vouloir faire le match de leur vie. En le suivant partout. S’il va pisser, ils iront pisser avec lui. Est-ce que physiquement il est capable de se défaire d’un marquage individuel toute une saison ? Ca reste à voir. Moi je ne souhaite que ça. Il y a aussi une question dont on ne parle pas souvent, c’est l’effet d’égos dans le vestiaire. L’accent est mis sur Messi, mais on a vu que Mbappé qui a très peu communiqué sur son arrivée. Est-ce que Mbappé va être capable d’être aussi efficace avec un garçon comme Messi qui prend toute la lumière et jouer en équipe ? Tout seul Messi, tout seul Mbappé ou tout seul Neymar, ils n’y arriveront pas. Pochettino doit fédérer le vestiaire et faire en sorte que tous les talents soient mis à l’unisson. »