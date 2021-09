Ce mercredi, le Paris Saint-Germain dispute son premier match de Ligue des champions avec un déplacement en Belgique face au Club Bruges. Voici le groupe parisien.

Pour cette première rencontre européenne, Paris devra faire avec 9 absents. Marco Verratti est forfait tout comme Sergio Ramos, Layvin Kurzawa, et le jeune Ismaël Gharbi, blessés ou en phase de reprise. Juan Bernat, Rafinha et Sergio Rico ne sont pas inscrit sur la liste pour la compétitions. Angel Di Maria et Idrissa Gueye sont suspendus. Bonne nouvelle car les Sud-Américains sont de retour. Leandro Paredes et Lionel Messi avec l’Argentine et Neymar avec le Brésil seront bien de la partie. L’occasion de voir pour la toute première fois le trio Mbappé, Messi, Neymar en action ? A noter également qu’en raison des absences, le technicien argentin a pioché dans la liste B avec les présences d’El Chadaille Bitshiabu, Teddy Alloh ou encore Nathan Bitumazala.