Loin du sextuple Ballon d’Or que l’on connaît, Lionel Messi souffre de son adaptation difficile au PSG.

Avec deux mois de recul, le mercato historique réalisé par le Paris Saint-Germain cet été a comme des allures de coup d’épée dans l’eau. Le cas de Lionel Messi, loin de ses performances du Barça, commencerait notamment à agacer la direction du club. « Messi n’a pas encore atteint la performance qu’il avait au Barça, il n’y a toujours pas d’inquiétude mais l’impatience commence à se répandre », explique notamment le journal L’Equipe dans son édition du jour.

L’étincelle espérée entre Messi, Mbappé et Neymar se fait toujours attendre, et l’Argentin en souffre. À Barcelone, tout devait tourner autour de lui, mais au PSG, il a deux superstars à ses côtés qui ont besoin d’un rythme bien différent de celui auquel est habitué la Pulga. À cause des blessures des uns et des autres, l’association entre les trois se fait toujours au compte-gouttes depuis le début de la saison. Ce soir face au LOSC (21h), Mauricio Pochettino devra se passer de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Un vrai casse-tête en perspective…