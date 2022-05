Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a terminé sa saison de la plus belle des manières avec une victoire 5 buts à 0 contre le FC Metz qui est reversé en Ligue 2 la saison prochaine. Après cette rencontre, Lionel Messi s’est confié pour faire un bilan de sa première saison sous le maillot parisien.

« C’était une année différente à cause de tout ce qui s’est passé, mais à la fin de la journée, nous avons gagné la ligue que j’étais très excité de gagner. C’est mon premier trophée ici à Paris. Je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m’ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m’avoir toujours accompagné et soutenu. » A tout de même savouré la Pulga sur Instagram.

Avant de revenir sur la grosse déception de la saison, l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid : « Nous avons gardé le goût amer d’avoir perdu en Ligue des Champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe. Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons. » A terminé le sud-américain.