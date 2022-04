Pour Nabil Djellit, Lionel Messi est passé au travers de son Classico hier soir car il n’est pas heureux à Paris.

Encore décevant hier soir pendant le Classico face à l’Olympique de Marseille, Lionel Messi n’a pas regagner des points auprès des observateurs. Hier soir, le consultant de la chaîne L’Equipe Nabil Djellit y est allé de son petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. Le journaliste pointe du doigt la saison désastreuse de l’Argentin, qui fait bien pâle figure face aux prestations XXL de Karim Benzema avec le Real Madrid.

« Ce PSG est d’une faiblesse, je crois qu’on ne mesure pas vraiment l’écart entre les investissements XXL et un rendu aussi médiocre. Pendant l’ennuyeux Classico sponsorisé par le PSG, le Real, une fois encore, se distingue par un scénario exceptionnel contre Séville. Benzema continue sa saison d’extraterrestre avec un but décisif… Messi ne passe plus un dribble. Il est repris à chaque fois et fait même des mauvais choix. C’est un flop monstrueux. Ce match me confirme ce que je pense depuis le début… Messi n’a pas envie d’être là. Dire qu’il est effacé ce soir est un euphémisme. »