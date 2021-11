Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (samedi 21h) lors de la treizième journée de Ligue 1. Selon les informations du Parisien et de l’Équipe, le club de la capitale pourrait faire sans Lionel Messi, touché au genou.

Lionel Messi, qui a manqué la rencontre contre le RB Leipzig (2-2), en Ligue des Champions pourrait également manquer l’affiche de la treizième journée de Ligue 1contre les Girondins de Bordeaux, samedi soir. Selon les informations du Parisien et de l’Équipe, le Paris Saint-Germain pourrait menacer la Pulga, qui s’envolera quelques heures plus tard pour l’Argentine afin d’être apte pour les deux prochains matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde au Qatar face à l’Uruguay (13/11) et le Brésil (17/11).