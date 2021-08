Le président du PSG avoue être totalement impressionné par l’impact de Lionel Messi depuis son arrivée dans la capitale.

Dans une interview accordée à L’Equipe cette semaine, Nasser al-Khelaïfi est revenu sur l’impact économique de l’arrivée de Lionel Messi, présenté seulement hier au Parc des Princes. Sans donner de chiffres précis pour le moment, le président du PSG admet déjà que les objectifs ont été surpassés de loin.

« Si je vous disais le nombre d’appels qu’on a reçus, moi ou mon équipe, ces dernières quarante-huit heures, c’est incroyable. Honnêtement, moi-même je n’y croyais pas. Tout le monde m’appelle. Avant de faire signer Leo, on a fait des études pour voir au niveau commercial, sponsors, partenaires, ce qu’il était possible de faire. Il y en a plein qui sont prêts à signer des prolongations revues à la hausse, etc. Mais on veut calmer les choses. Il nous arrive quelque chose de magnifique. D’ici quelques semaines, on annoncera peut-être tous les détails sur cet aspect-là. Je fixe toujours des objectifs élevés, mais là, on est au-dessus de ces objectifs. »