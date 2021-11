D’après la presse espagnole, la relation entre les deux anciens du Barça serait loin d’être idyllique depuis quelques semaines.

Surclassé par Manchester City la semaine dernière en Ligue des champions (1-2), le Paris Saint-Germain a perdu la bataille pour la première place du groupe A et a encore montré ses faiblesses. Beaucoup d’observateurs ont notamment pointé du doigt le manque d’efforts défensifs de la part des trois superstars de l’attaque : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais aux problèmes sur le terrain, s’ajouteraient quelques tensions dans le vestiaire.

Les relations entre les stars du PSG sont sujettes à débat en Espagne notamment. Le dernier commentaire est venu de Barcelone où le journaliste sportif Xavi Torres a expliqué dans l’émission Onze d’Esport3 que Messi et Neymar n’ont plus la même relation que lorsqu’ils étaient coéquipiers au Barça. « Au niveau du vestiaire, Messi et Neymar ne sont plus amis, ils n’ont plus autant d’atomes crochus. La famille Messi n’est pas aussi à l’aise en France, on voit beaucoup Antonella à Barcelone ». Autant dire que tout n’est pas un conte de fée au PSG, loin de là…

Reste à savoir si Mauricio Pochettino, dont le nom circule toujours dans les couloirs d’Old Trafford, parviendra à recoller les morceaux d’ici la fin de la saison. Pour atteindre son objectif de remporter la Ligue des champions, le PSG aura assurément besoin d’un duo Messi-Neymar qui se comprend, sur et en dehors des terrains.