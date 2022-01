Patrice Evra est revenu sur la saison du Paris Saint-Germain et le grand objectif de remporter la Ligue des champions. Il donne quelques conseils pour atteindre cet objectif.

« Si le PSG la gagne demain, je serai tellement fier ! Mais depuis cette remontada, j’ai compris que certains joueurs ne supportent pas la pression. Ici, les médias disent que si Paris gagne le championnat, c’est normal. Mais ça n’est pas « normal » de gagner un titre ! Aujourd’hui, tout est banal et on déroule le tapis rouge aux joueurs. Dani Alves m’a dit : « certains joueurs ici pensent être des stars alors qu’ils n’ont jamais rien gagné. »

« Là, ils ont recruté Messi, mais ça n’est pas lui qui va leur faire gagner la Ligue des Champions. C’est un collectif, un état d’esprit. Leur président fait un super boulot, car on parle de Paris dans le monde entier, mais remporter la Ligue des Champions c’est compliqué. Et je le sais : je suis allé cinq fois en finale, et j’en ai perdu quatre ! » A révélé l’ancien joueur de Manchester United ou encore de l’Equipe de France.