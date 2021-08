Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain Lionel Messi fait son petit effet et pas que chez les fans. Côté joueurs aussi, on est impatient de découvrir l’international argentin.

Et cette information de « Bild » pourrait rabattre les cartes pour le mercato estival. Sur le départ depuis quelques jours et d’accord pour revenir en Bundesliga, Thilo Kehrer et Julian Draxler souhaiteraient rester au PSG cette saison afin de pouvoir évoluer avec la nouvelle star du club de la capitale. Ce qui ne devrait pas arranger les dirigeants qui ne sont pas contre vendre les deux internationaux allemands, bien au contraire.