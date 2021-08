Présenté ce mercredi après-midi au Parc des Princes, Lionel Messi a évoqué la Ligue des champions et son ambition de la gagner dès cette saison avec son tout nouveau club.

« Ce n’est pas facile. Parfois on peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner. C’est le football. Les petits détails font souvent la différence et peuvent t’éliminer. On sait que la Champions League est difficile, le PSG le sait aussi. Il a été tout proche de la gagner ces dernières saisons. Malgré une très bonne équipe, ils n’ont pas pu y arriver. C’est une compétition qui rassemble les meilleurs. C’est difficile de la gagner. Ce qu’il faut, je ne sais pas. Il faut avoir un groupe uni, fort, comme celui-ci je pense. Il faut un peu de chance. On peut la chercher, on en a besoin. Ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne. Il est arrivé que la meilleure équipe du monde ne gagne pas. C’est une compétition spéciale qui la rend belle et importante, que tout le monde souhaite gagner. » A souligné la Pulga.