Le coach du PSG a expliqué ses choix avant le début de ce choc de Ligue des champions face à Manchester City.

Pour le choc face à Manchester City ce mardi, Mauricio Pochettino a pris de grosses décisions pour son onze de départ à commencer par la titularisation de Gianluigi Donnarumma dans les buts en lieu et place de Keylor Navas. Marco Verratti et Lionel Messi sont également de la partie alors que les Parisiens sont rentré au vestiaire avec un but d’avance (1-0).

Au micro de RMC, l’entraîneur du PSG s’est expliqué, confiant : « Mes choix ? C’est un peu tout, la performance, l’état de forme, tout en tenant compte de la possibilité que nos joueurs puissent jouer toutes les compétitions. Ce n’est pas facile de partager les matchs, mais c’est comme ça ».