Alors que son départ était aussi brutal qu’arrachant, Lionel Messi sera lié pour toujours au FC Barcelone. Mais pourrait-il y rejouer un jour ? Après le retour de Xavi et Dani Alves, Laporta a avoué qu’il n’excluait pas l’arrivée d’Iniesta et de Lionel Messi…

Laporta serait-il un brin nostalgique ? Après avoir fait revenir Xavi au FC Barcelone, le président catalan a fait signer Dani Alves, et, en conférence de presse, il a évoqué un possible retour d’autres anciens de la maison.

« Je ne l’exclus pas. C’est ce qui s’est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l’âge n’était qu’un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Leo (Messi) et Andrés (Iniesta), nous les garderons toujours à l’esprit, mais pour le moment, ils ont des contrats avec d’autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais. »