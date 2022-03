Lionel Messi, qui a marqué lors de la victoire, 3-0, de l’Argentine contre le Venezuela n’a pas hésité à souligner qu’il était « heureux » avec la sélection nationale. Il a jeté un véritable flou autour de son avenir après la prochaine Coupe du monde, qui sera sa dernière.

Lionel Messi arrêtera t-il le football à l’issue de la coupe du monde 2022 au Qatar ? La pulga, qui traverse une période difficile avec le Paris Saint-Germain, a retrouvé le sourire avec l’Argentine où il a marqué face au Venezuela. Interrogé sur son avenir l’homme au sept ballon d’or a expliqué qu’il ferait un point juste après le mondial Qatari, qui sera le dernier de sa carrière.

« Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu’il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières. Je ne sais pas. Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c’est le match contre l’Equateur (mardi à Guayaquil). Ensuite, les matches de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas. Ca fait un moment que je suis heureux ici en Argentine. C’est beau de savourer avec ce public et cette sélection, comme de gagner la Copa America avec un groupe merveilleux », a expliqué Lionel Messi.

Pour rappel, l’Argentine est déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar dont le tirage au sort de la phase de poules aura lieu le vendredi 1er avril prochain à Doha.