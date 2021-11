Dans un entretien exclusif, Lionel Messi confesse son envie de retourner au FC Barcelone d’ici quelques années.

Souvent discret dans les médias, Lionel Messi a donné une interview exclusive au média catalan Sport publiée ce lundi. L’Argentin évoque notamment sa relation avec le FC Barcelone, son club de cœur, qu’il espère évidemment retrouver après son passage au Paris Saint-Germain.

« Oui, j’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club (le FC Barcelone, ndlr) de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à la réussite du club. J’aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera d’une autre manière. S’il y a une possibilité, j’aimerais revenir pour apporter ma contribution de quelque manière que ce soit, car c’est le club que j’aime et je voudrais qu’il continue à être bon, qu’il continue à grandir et qu’il continue à être l’un des meilleurs au monde. »