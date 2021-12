Pas vraiment en réussite depuis son arrivée en Ligue 1, Lionel Messi révolutionne déjà le PSG à sa façon.

Loin de ses standards en matière de statistiques depuis son arrivée en Ligue 1, Lionel Messi a encore vu le poteau Lorientais le priver d’un but hier soir. Les Parisiens ont d’ailleurs dû se contenter du point du nul (1-1) face aux Merlus. Mais à défaut de porter le club de la capitale sur le terrain, Lionel Messi fait la différence sur le plan économique. Directeur du sponsoring du PSG, Marc Armstrong a accordé une interview au site Goal dans laquelle il est longuement revenu sur l’impact extra-sportif de l’Argentin depuis son arrivée en Ligue 1.

« On a eu immédiatement une augmentation significative des offres et même avant qu’il ne signe officiellement à Paris. Il y a eu un impact et les partenaires s’engagent à notre prix. Auparavant, la demande était déjà forte mais dorénavant, elle est plus grande que jamais. Notre objectif n’est pas de faire 150 partenariats mais d’être plus sélectif. Nous choisissons avant tout nos partenaires en fonction de leurs projets et de leurs valeurs. Nous signerons d’autres partenariats dans les semaines et les mois à venir. Et nous avons déjà des pourparlers pour en renouveler d’autres. Nous pensons que l’année dernière nous avons vendu plus de maillots que n’importe quel autre club. Et cette année sera encore meilleure. C’est certainement le meilleur lancement de maillot en termes de ventes avec au moins une augmentation de la demande de 30 à 40%. »