Journaliste Canal+, Pierre Mènès revient sur la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois avec notamment un but pour Mauro Icardi de retour après de longues seamines d’absence.

« Le second but est l’oeuvre d’Icardi, de retour sur les terrains et à la conclusion d’une magnifique action individuelle de Mbappé, qui n’a pas marqué mais a paru beaucoup plus en jambes qu’à Sainté il y a trois jours et le troisième a été marqué par Sarabia, d’une frappe du gauche suite à une talonnade d’Icardi. L’Argentin qui, sur ses quatre premiers ballons du match, a donc mis un but, délivré une passe décisive et envoyé une frappe cadrée sortie miraculeusement par Larsonneur. Un ratio assez exceptionnel. » A-t-il lancé sur le plateau du CFC.