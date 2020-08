Après une saison peu convaincante dans les rangs Parisiens, Idrissa Gueye pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. C’est en tout cas ce que réclame le journaliste Pierre Ménès.

Auteur de quelques prestations de haut niveau pour son arrivée au PSG, Idrissa Gueye s’est rapidement éteint, au point même de perdre sa place de titulaire. Pour se relancer la saison prochaine, le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, conseille à l’international sénégalais de retourner en Premier League.

« Il manque de densité dans le jeu. Il manque trop de personnalité. Je pense pour bien peser, le PSG est un peu haut pour lui », a confié Pierre Ménès dans une interview à Senego. « Il peut faire mieux. Mais comme il a une bonne cote en Angleterre, il peut faire partie des joueurs que le PSG peut tenter de revendre. Doit-il rester ou partir ? Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier League ».