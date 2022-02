Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur le match hier soir en Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne. Il a du mal à comprendre l’intérêt d’aligner Thilo Kehrer sur le couloir droit de la défense.

« On a vu deux PSG. Celui de la première mi-temps, qui nous a été servi la majorité du temps depuis le début de la saison en Ligue 1, c’est-à-dire poussif offensivement et désorganisé à la perte de balle, avec en plus un problème que Pochettino devrait avoir identifié depuis le temps : Kehrer est un remplaçant tout à fait honorable dans l’axe, mais à droite ce n’est juste pas possible. D’autant qu’il fragilise aussi Marquinhos, qui est obligé de compenser ses nombreuses errances. » A expliqué l’ancien de ‘Canal+’ sur son blog officiel.