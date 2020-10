Le Paris Saint-Germain a annoncé deux nouvelles recrues de poids : Moise Kean et Danilo Pereira. Deux arrivées qui ravissent déjà Pierre Ménès.

“Je pense que ce sont deux bons renforts” a-t-il attaqué dans son Pierrot Face Cam avant de commencer par le cas de Kean. “Un vrai numéro 6, un vrai gabarit d’un mètre 88, alors qu’on s’aperçoit que tous les milieux de terrain du PSG sont petits. Verratti, Gueye, Herrera, même Paredes, ce n’est pas Goldorak ! Là, on a un grand, costaud, méchant, teigneux, un vrai 6. (…). Je pense que c’est le joueur et le profil qu’il manquait au PSG”.

En ce qui concerne Kean, Pierre Ménès s’est dit ravi que le PSG ait “pris un attaquant d’appoint, parce que l’on s’aperçoit que malgré tout, très souvent, Di Maria, Neymar, Icardi et Mbappé sont tous alignés, en tout cas en Ligue 1. Donc à partir du moment où Kalimuendo a été prêté à Lens, il fallait un attaquant de plus. Kean, on sait qu’il avait beaucoup de talent, qu’il était très prometteur à la Juve, il s’est planté à Everton, comme c’est arrivé à d’autres !” a-t-il continué avant de conclure sur une note positive : “Je pense que ce sont deux recrues intéressantes !”