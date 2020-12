Pour Pierre Ménès il n’y a pas de doute, c’est encore Neymar qui a mené les siens à la victoire hier soir à Old Trafford.

Hier soir, le Paris Saint-Germain a fait taire les critiques en s’imposant 3-1 sur la pelouse de Manchester United. Une victoire importante qui remet les hommes de Thomas Tuchel dans la course à la première place du groupe H de Ligue des Champions. Et d’après le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, les Parisiens peuvent encore remercier Neymar, auteur d’un match XXL.

“Si critiqué et parfois si critiquable, le Brésilien a totalement justifié son statut de star du foot avec un match fantastique, sans tomber dans les excès qui sont parfois les siens – trop de dribbles, individualisme – et a livré un beau duel à Mctominay qui lui aussi s’en est miraculeusement sorti sans un jaune. Et puis il inscrit deux buts. C’est dans ces matchs-là qu’on attend les grands joueurs et il a répondu présent. Maintenant, Paris doit finir le travail au Parc pour terminer premier de sa poule, bien se reposer et préparer la deuxième partie de saison. Et on verra un autre visage du PSG, même si celui que j’ai vu hier soir me convient très bien.”