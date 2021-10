Pierre Ménès est très perplexe concernant l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino et ses choix hier durant le Classico face à l’Olympique de Marseille.

« Concernant la prestation offensive du PSG, je vous avoue que je reste quand même stupéfait par la position de Messi sur le terrain. On parle d’un joueur de 34 ans sans équivalent devant le but. Alors le voir jouer si loin du but adverse me paraît être une hérésie totale, tout comme sortir Di Maria après l’expulsion d’Hakimi alors que Neymar était visiblement diminué physiquement », a estimé Ménès sur sa nouvelle plateforme. Après ce nul et vierge, le PSG garde 7 points d’avance sur dauphin lensois.