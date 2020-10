Après la défaite du PSG (1-2), lors de la première journée de la C1, contre Manchester United, les critiques sont nombreuses.

Le Paris Saint-Germain a affiché un niveau de jeu inquiétant face à Manchester United (1-2) en Ligue des Champions. Le consultant de Canal+ Pierre Ménès n’a pas du tout aimé la performance de l’attaquant Neymar et les choix de l’entraîneur Thomas Tuchel.

“À l’arrivée, c’est une défaite totalement méritée pour le PSG. J’ai souvent coutume de dire qu’il existe un PSG avec Neymar et un PSG sans Neymar, mais mardi malgré la présence du Brésilien, c’était aussi un PSG sans Neymar tant il s’est montré creux physiquement et s’est entêté à jouer seul et à porter le ballon. Il y a quand même ce sentiment diffus que cette équipe n’est pas véritablement coachée. Et ça commence vraiment à bien faire…”, a indiqué Ménès sur son blog.