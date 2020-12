Auteur d’un triplé et d’un but particulièrement spectaculaire, Neymar a été l’homme du match ce mercredi soir pour le deuxième acte de la rencontre historique entre le PSG et Basaksehir. La star parisienne a mis tout le monde d’accord et a notamment enchanté Pierre Ménès. C’est dire l’exploit réalisé par le Brésilien.

Héros de l’ultime journée de Ligue des Champions contre Basaksehir, Neymar a délivré une performance majuscule ce mercredi soir au Parc des Princes en inscrivant un triplé. Le Brésilien aurait même pu signer un énorme quadruplé s’il n’avait pas fait preuve de fair-play et de camaraderie en laissant Kylian Mbappé, en perte de confiance sur la scène européenne, transformer son premier but de l’année en C1.

Inspiré, percutant et créatif, Neymar a rappelé à ses détracteurs qu’il n’était pas un joueur ordinaire. Devant cette prestation XXL, Pierre Ménès, connu pour être un champion de la découpe, n’a pu que s’incliner. « Pendant 70 minutes, on a eu droit à « Neymar l’enchanteur », celui que certains osent appeler « la starlette ». Eh bien la starlette vous souhaite bien le bonjour : trois buts, un penalty provoqué et à la construction sur le dernier but. Décisif 65 fois en 65 matchs en LDC. Je sais que ça ne sert à rien d’essayer de convaincre les rageux mais je me tue à répéter depuis qu’il est à Paris qu’on a une chance inouïe d’avoir un joueur aussi exceptionnel dans une équipe française » a écrit le consultant de Canal Plus sur son blog.