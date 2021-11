Pour remplacer Mbappé au PSG la saison prochaine, Pierre Ménès n’imagine qu’un seul joueur : Erling Haaland.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’en démord pas : il veut rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Un coup dur que le club de la capitale devrait déjà anticiper selon Pierre Ménès. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club conseille d’ailleurs à Leonardo de foncer les yeux fermés sur la piste Erling Haaland, qui devrait bénéficier d’une clause libératoire avoisinant les 75 millions d’euros l’été prochain.

« Si Mbappé venait à quitter le PSG l’été prochain, il faudrait d’abord réfléchir à une organisation. Il ne faut pas oublier qu’il y a Messi et Neymar, donc il faut un joueur qui soit complémentaire avec ces deux-là. Est-ce que Haaland est complémentaire de Messi et Neymar ? Oui. N’importe quel attaquant est compatible avec Neymar. Oui, Haaland peut être une piste pour le PSG. Reste à savoir si Mbappé va rester ou pas. On voit qu’il s’entend bien avec Benzema en équipe de France. Mais cela ne veut pas dire que cette connexion lui trace un avenir au Real Madrid. Il faut profiter de ce qui se passe. Même si Mbappé a envie d’aller au Real, il faut reconnaître que son comportement avec le PSG est exemplaire. »