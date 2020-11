Aujourd’hui attaquant du Besiktas Istanbul, Vincent Aboubakar connaît très bien Danilo Pereira qui évolue cette saison au Paris Saint-Germain.

Le buteur camerounais a donné son avis sur son ancien partenaire et désormais ami qu’il a côtoyé au FC Porto. Pour Aboubakar, Danilo a le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain mais Thomas Tuchel fait fausse route en le titularisant en défense centrale.

« Ah, Danilo, mon capitaine ! J’ai beaucoup de respect pour lui. Pour le résumer, c’est un meneur d’hommes et un super bon mec. Il a une forte personnalité et n’est pas complexé. Il sait booster une équipe quand il y a besoin et peut avoir une grosse influence auprès de ses coéquipiers. Il mérite d’être au PSG. Il est international portugais et titulaire, quand même ! Il faut lui donner du temps et il peut amener un vrai plus s’il joue à son poste. » Explique l’ancien lorientais dans un entretien pour le « Parisien ». Message reçu pour Thomas Tuchel qui est très critiqué depuis qu’il place Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défenseur central. Deux joueurs qui ne sont pas à leurs postes respectifs.