Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné sa décision concernant son avenir dans la capitale.

D’après les renseignements de la « Gazzetta dello Sport », les patrons du club parisien qui se trouvent à Doha au Qatar seraient plus que jamais confiant au moment d’évoquer l’avenir du jeune champion du monde 2018. Comme le média italien l’affirme, la direction parisienne est convaincue d’une suite favorable avec Mbappé.

Ciblé par le Real Madrid et Manchester City, il n’a pas encore pris position et annoncer son choix même s’il a néanmoins fait part de ses exigences à Leonardo, insistant sur les renforts nécessaires pour que le PSG ait une équipe compétitive, lors du prochain exercice. Il aurait pointé des besoins au milieu de terrain et pour les postes de latéraux. Cette saison, Kylian Mbappé a beaucoup pesé dans les résultats du PSG, inscrivant 42 buts en 47 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a aussi délivré 11 passes décisives.