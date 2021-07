Pour l’ancien Parisien Jérôme Rothen, Kylian Mbappé n’a pas fini d’essuyer les critiques après cet Euro 2020 décevant de l’équipe de France.

L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain Jérôme Rothen, aujourd’hui consultant sur RMC Sport, est revenu sur l’Euro raté de Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Il rassure la star du PSG, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale, mais le prévient qu’il sera encore la cible des critiques cette saison.

« On s’est fait éliminer, il n’a pas été bon et il a raté des occasions, je pense que c’est une question de confiance et surtout une question d’état d’esprit. Ce changement de statut qu’il a voulu imposer maladroitement, avant la compétition, (…) je pense que c’est juste un problème d’ego. Une fois qu’il va redescendre sur terre après cet échec, parce qu’il en a pris plein la tronche et il va toujours en prendre plein la tronche… Le jour où il va remettre le maillot de l’équipe de France, tout le monde va le regarder différemment, son attitude avec ses coéquipiers, ses relations. Eh bien s’il retrouve de la simplicité et de l’humilité, tu verras que tous les problèmes tactiques exposés par Van Gaal ils vont exploser en plein vol. Je n’ai pas la science infuse et on peut tous se tromper, mais l’analyse que je fais, c’est que quand tu vois Kylian faire des matchs comme ceux qu’il a pu faire sur la fin de saison avec le PSG et faire ce qu’il a fait à l’Euro dans certaines situations, je trouve que c’est plus son attitude et son positionnement d’un point de vue tactique, mais ça il n’en est pas responsable. »