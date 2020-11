Auteur d’un doublé hier soir face à l’AS Monaco, Kylian Mbappé est revenu sur la défaite en Principauté et regrette vraiment la seconde période du PSG.

« Il y a un PSG à deux visages. C’est vrai que l’on manquait de fraîcheur. Mais quand tu gagnes deux à zéro dans un match et que tu as autant de maîtrise en première période tu ne peux pas te cacher derrière la fraîcheur. Voilà… On aurait dû plier le match, encore plus et si on ne peut pas garder le résultat. C’est un match que l’on a perdu. On va bien travailler dessus pour voir ce qui n’a pas fonctionné. Il faut vite passer à autre chose car le temps ne nous permet pas de rester à penser à ça », a lancé Mbappé en fin de match.