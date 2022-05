Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé, 5-0, contre le FC Metz lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Il est le premier attaquant a terminé la saison meilleur buteur et passeur du championnat.

Kylian Mbappé est irrésistible. Alors qu’il a pris la décision de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, il a inscrit un triplé contre Metz, samedi soir, lors de la 38e journée de Ligue 1. Le champion du monde 2018 a donc inscrit 28 buts et offert 17 passes décisives. Il devient le premier joueur a terminé la saison meilleur buteur et meilleur passeur. Depuis le début de la saison, il a joué 46 matchs toutes compétitions confondues pour 39 buts et 26 passes décisives.