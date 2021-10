À l’occasion d’une très longue interview accordée dans « l’Equipe » ce lundi matin, Kylian Mbappé s’est confié sur sa saison et son avenir mais également ses derniers coups de colères. Il revient notamment sur l’histoire avec son partenaire Neymar il y a quelques jours.

Lors de la dernière victoire du club de la capitale en championnat face à Montpellier 2 buts à 0, le champion du monde 2018 était sorti agacé et avait eu ces mots pour Neymar. « Ce clochard, il ne me fait pas la passe. » Une attitude qui avait choqué mais aujourd’hui, il a pris la décision de mettre les choses au clair.

« Oui, oui, je l’ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C’est pour ça que, tout de suite après, vu l’ampleur que ça avait pris, j’en ai parlé avec lui. On s’est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu’on veut gagner, mais il ne faut pas qu’il y ait une certaine rancœur. Il n’y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l’homme et j’admire ce qu’il est. Mais voilà, je n’étais pas content d’une passe. Un jour ça m’est arrivé aussi, je n’ai pas fait la passe et il n’était pas content. Mais il n’y a aucun problème. » A affirmé le joueur qui arrive en fin de contrat en juin 2022.