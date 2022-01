Même en fin de contrat, Kylian Mbappé va coûter une immense fortune au Real Madrid avec une prime à la signature record.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est libre depuis ce matin de négocier avec le club de son choix. Toujours très proche du Real Madrid, le Français pourrait cependant coûter une véritable fortune à son prochain club. D’après les informations de Marca, qui s’est amusé à retracer le parcours du champion du monde 2018 dans un documentaire bientôt disponible en Espagne, le transfert de Kylian Mbappé pourrait inclure « la plus grosse prime à la signature de l’histoire ».

Alors que certains médias espagnols évoquaient notamment la possibilité d’un bonus de plus de 100 millions d’euros pour le joueur et son agent en cas de transfert gratuit, les rumeurs reprennent de l’ampleur. Connaissant le Real Madrid et son amour pour Mbappé, il ne serait pas étonnant de voir les Merengues dépenser une petite fortune pour s’assurer la signature de l’attaquant parisien. Affaire à suivre…